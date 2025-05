FOTOD «Parmude» heidutamise pingid Emajõe kaldal pakuvad ohtralt kõneainet: kes küll selle peale tuli?!

Kui Tartu linn teatas 28. aprillil enda Facebooki lehel, et nüüdseks on Emajõe äärde, avaturu ja ärikeskuse juurde, paigutatud uued pink-piirded, siis tundsid paljud kohalikud end haavatuna.

Suur hulk tartlasi jagas enda pahameelt Tartu linna Facebooki postituse all. Peale mõne üksiku ja neutraalse kommentaari tuli negatiivsete kommentaaride seast välja neli suuremat probleemi, mis inimestele ei meeldinud. Kellele oli probleem, et promenaadi ja jõe vahel pole piiret, toolidel pole seljatuge, kodutud võivad kergemini sealt vette kukkuda või et sinna ei saa väikelastega hängima minna.