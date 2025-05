«SEE ON MEGA ALATU!» Viimsi haigla parkimiskorraldus ajas Krista Lensinil harja punaseks

Krista Lensin sattus kolmapäeval Viimsi erahaigla ees parkimisskandaali: «See kõik on nii jabur, sest me räägime haiglast!» Haigla kinnitab, et nemad parklat ei halda ja seetõttu ei saa mõjutada ka sealset parkimiskorraldust ega hinnastust. Tuleb aga välja, et sealne parkimissüsteem on pinnuks silmas teistelegi.