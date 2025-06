Lapsevankriga ema tabas rongis täbar olukord: iga päev saab näha, kuidas need jalgrattad kukkumist ootavad

«Sõitsime täna lapsevankriga rongis, kui ühtäkki lendas lukustamata jalgratas pikali keset rongi koridori, põhimõtteliselt meie lapse vankrile peale,»​ on toimetusega ühendust võtnud ema ahastuses.

Enim ärritas teda aga Elroni vastus. «Et neil ei olegi mingit nõuet ega kohustust, et jalgrattad/tõukerattad peaksid olema sõidu ajal turvaliselt lukustatud. Kuidas nii saab olla?» ei suuda ta mõista.

«Kui õnnetus juhtub ja õnnetuses ellu jääd, siis saad õhus lendava jalgrattaga ikkagi hoobi? Iga päev saab näha, kuidas lukustamata jalgrattad ilma omanikuta rongis kukkumist ootavad.» Naise sõnul on ta nimelt igapäevane rongisõitja. «​Elron ise asjas probleemi ei näe. Sõidavad vist autoga ja mitte rongiga?» torkab ta.

Aastaid tagasi teatas Elron, et kuivõrd jalgrataste suur hulk rongides on üha tõsisem probleem, tihti on hõivatud kogu vahekäik, siis edaspidi tuleb rongiga ratta transportimiseks osta eraldi pilet.