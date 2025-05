PÄEVAHOROSKOOP 21. mai: Sõnn saab oma seljataguse kindlustamiseks nii mõndagi ära teha, Vähil tuleb vältida riidu minekut

Materiaalse kindluse teemad tõusevad veelgi tugevamalt esile. Näed nüüd, et saad seljataguse kindlustamiseks mõndagi ära teha.

Päike on taevakaarel jõudnud Kaksikute märki. Algamas on eriti aktiivne aeg, mil just sina oled tähelepanu keskpunktis.