Bolt selgitab: elektritõuksiga sõidu lõpetamata jätmine toob kaasa hiigelarve?

«Eile juhtus mul üks sündmus. Minutihind tõuksisõidul on 22 senti ja umbes 17 tundi tagasi võtsin tõuksi, aga keset sõitu oli telefon taskust kadunud ja ma ei leidnud seda enam üles ning ei saanud seetõttu ka sõitu lõpetada. Telefonil on aku tühi. Kas nad võtavad mult siiamaani seda minutihinda?» uurib murelik teemaalgataja Redditis.​ «Sest see arve oleks sel juhul praeguseks üle 200 euro. Kas keegi targem oskab aidata? Kaardil oli mingi 10 eurot, kas nad võtavad mult raha edasi ka pärast seda, kui see 10 eurot on otsa saanud?»