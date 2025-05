OLED NENDE SEAS? Nendel inimestel on ees väga õnnelikud päevad

Kätte on jõudnud maikuu parimad päevad! 22. mail ühendavad Veenus ja Marss käed harmoonilises trigoonis tulemärkides, mis tähendab, et oodata võib küllaldaselt sädemeid, loovust, romantikat ja kirge. See on võrratu aeg juba teineteist leidnud armastajatele, aga ka neile, kes alles otsivad oma ellu uut kaaslast. Lisaks aga toetab see seis kõiki loovaid tegevusi ning üleüldist elurõõmu kogemist. Tugev mõju kestab juba 20. maist kuni 24. maini.