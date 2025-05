VAHVA VIDEO «Tegus külakaunitar!» Silvia Ilves pakkus naabritele koomilist vaatepilti hommikumantlis

Möödunud nädalavahetusel jalutas muusik Silvia Ilves enne kontserti sõbrannaga enda aias ringi, kui äkitselt meenus talle, et tal on mõned elupuud istutamata. Kuna ei ole asja, millega tšellist hakkama ei saaks, siis haaras ta kühvli ja kukkus hommikumantlis auku kaevama. Lõbusat hetke jagas naine ka enda ühismeedias.

«Mul on tegelikult olemas kõik töövahendid ja riided. See oli lihtsalt see hetk, mil mul käigu pealt meenus, et mul on neli elupuud istutamata,» räägib naine toimetusele.