VIDEO JA GALERII Kanal 2 «Õhtu!» esimeses saates kõlasid kuus aastat tagasi prohvetlikud sõnad

Tema juttu katkestas Jüri Butšakov , kes ei mahtunud stuudios laua taha: «Lihtsalt omalt poolt tahan teid tänada, et leidsite ruumiga laua taga ka mulle. Aga pole hullu, sel verivärskel diivanil on väga mõnus istuda.»

Selle peale ütles Robert Rool sõnad, mis tänaseks on tõeks saanud: «Sul on aega umbes tuhat saadet, ma pakun, et end siia laua taha sättida.»

Nüüd, kuus aastat ja ligi tuhat saadet hiljem, on selge, et see polnud nali. Kolmik on jäänud samaks ja leidnud kindla koha Eesti telemaastikul.