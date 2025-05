«TA PEAKS SUU KINNI HOIDMA!» Bruce Springsteen nimetas Donald Trumpi reeturlikuks, president ei jäänud vastust võlgu

«Panin tähele, et väga ülehinnatud Bruce Springsteen läks välisriiki Ameerika Ühendriikide presidendi kohta halba rääkima. Ta pole mulle kunagi meeldinud, samuti mitte tema muusika ega radikaalne vasakpoolne poliitiline maailmvaade. Mis veel oluline – ta pole andekas tüüp, ta on lihtsalt pealetükkiv ja ebameeldiv jobu, kes toetas tulihingeliselt Joe Bidenit, kes on vaimselt saamatu tola ja meie kõige halvem president, kes oli peaaegu meie riigi hävitamisele lähedal. Kui mind poleks valitud, oleks see nüüdseks kadunud! Unine Joe ei teadnud, mida ta teeb, aga Springsteen on loll nagu kivi [rock] ja ei näe, mis toimub, või äkki ikka nägi (mis on veelgi hullem!)? See kuivanud ploom-rokkar (tema nahk on täiesti kokku kuivanud!) peaks oma suu kinni hoidma, kuni ta riiki tagasi jõuab!» lajatas president Trump.