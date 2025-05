FOTOD Beebiõli, roosa ketamiin ja 8270 eurot: Diddy hotellituba paljastab räpilegendi varjukülje

Uued kohtudokumendid ja fotod toovad päevavalgele seninägematuid üksikasju Sean Combsi alias Diddy vastu suunatud seksikaubanduse ja narkootikumidega seotud süüdistustest. Kui seni on jäänud paljugi ainult kahtlustuste tasemele, siis nüüd on avalikustatud šokeeriv fotomaterjal mehe Park Hyatti hotellitoast New Yorgis. Just seal peeti ta 2024. aasta sügisel kinni, vahendab People.