KUI SUUR SUMMA? Uue albumi välja andnud Elina Nechayeva sõnul tuli selleks palju isiklikku vara maha müüa

Lisaküsimusele vastas Elina, et albumi väljaandmiseks pidi paljustki loobuma. «Noo, eks me abikaasaga müüsime kõik oma Ungaris olevad majad, autod maha ja nüüd on ka siin arvatavasti vaja veel lisaks müüa, et album üldse sünniks, on vaja palju sinna investeerida,» ütles naine ja lisas, et albumi valmimisse on kulunud juba kõvasti üle 200 000 euro.

Kõige suurem kulu on Elina sõnul see, et kõikide pillide heli on salvestatud live'is ning albumi lugude seas pole ühtegi elektroonilist elementi.