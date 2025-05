MIS NÜÜD? Kerdo Mölderi öised postitused tekitavad fännides segadust: neljapäeval jäävadki pulmad ära?

Alles see oli, kui Kerdo Mölder teatas Facebookis, et maikuus Diana Klasiga peetavad pulmad jäävad ära. «Me ei saatnud neid pulmakutseid!! Nii et... ärge oodake. Keegi rebis need lihtsalt tükkideks. Sest vale ei väärinud ju trükimusta,» teatas muusik aprillis enda fännidele. Tüli olevat toona tekkinud sellest, et paar ei jõudnud üksmeelele, kas teha pulmapidu suur ja uhke või sootuks omaenda aias õunapuu all.