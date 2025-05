Vägistamises süüdistatud ja nüüdseks siitilmast lahkunud mehe ema avas suu: see naine ei suutnud olla ilma intriigideta

«Kuuuurijas» oli hiljuti eetris lugu sellest, kuidas 20ndates aastates noor naine langes grupiviisilise vägistamise ohvriks. Vägistamist organiseeris väidetavalt naise toonane kallim Ivo. Pärast saate eetrisolekut võttis toimetusega ühendust nüüdseks siitilmast lahkunud mehe ema. «Kuna tema on tänaseks lahkunud ja ennast kaitsta ei saa, siis just sellepärast, et tema head nime kaitsta, soovin ma rääkida,» ütles ema selle hooaja viimases «Kuuuurija» saates.