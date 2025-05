Kahe rahvaloenduse vahel 2004. ja 2015. aastal kahanes rahvaarv 555 347 inimeselt 475 373 inimeseni ehk üle 14 protsendi.​

Kahe rahvaloenduse vahel 2004. ja 2015. aastal kahanes rahvaarv 555 347 inimeselt 475 373 inimeseni ehk üle 14 protsendi. Kättesaadava statistika järgi jätkub see suundumus hoogsalt: Moldova hinnangulised andmed toovad Transnistria rahvaarvuks 2024. aasta märtsis 367 776 inimest. Seega kahanes Transnistria rahvaarv 20 aastaga veidi rohkem kui kolmandiku võrra. See on igati mõistetav, sest Transnistrial puudub siiski paljude inimeste jaoks selles sürrealistlikus sovetirežiimis igasugune perspektiiv.

Umbes kolmandik tööealistest Transnistria inimestest töötab Venemaal, kellel on aga Moldova või Rumeenia pass, töötavad Euroopa Liidu maades, kõige enam Itaalias.

Transnistria nime kasutamine keelatud

Benderi kindluse ette turistidele üles seatud plakatilt selgus, et Transnistria võimudele see nimetus üldse ei meeldi. See oli ka ainukene avalik teave, kus võis kohata ka ingliskeelset teksti.

Suurte tähtedega pealkirja «PRIDNESTROVIE IS NOT TRANSNISTRIA!» all olid ühel pool värvilised pildid õnnelikest Transnistria inimestest punalippudega, teisel pool must-valged pildid fašistide koonduslaagritest.

Inglise keeles aga soovitatakse kasutada nimetust Pridnestrovian Moldavian Republic, samuti tohib kasutada nimetust Pridnestrovie.​