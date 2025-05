ELU25 Toomas Kümmel: Transnistria – soveti vabaõhumuuseum. Olukirjeldus koha pealt.

9. mai õhustik Tiraspolis

Piir näeb välja selline, nagu vanadel headel Tšetšeenia sõdade aegadel kusagil Põhja-Kaukaasias – nõukogude ajast pärit soomusauto, millel on veel ainult museaalne väärtus. Kalašnikovidega maskides laigulised, tegelikult täitsa sõbralikud mehed. Saan aru, et imestavad siiralt, miks need idioodid Eestist siia otsima tulid. Meid oli enne Moldovas hoiatatud, et piiril küsitakse Transnistria nn külastamismaksu, mille suurus varieerub, aga keskmiselt on u 5 eurot. Meie pääsesime sellest.

Halvasti riietatud inimesed, kohvikutes lõugav halb vene estraad, igal sammul miilitsad. Selline oli esmamulje Tiraspolist.​

Halvasti riietatud inimesed, kohvikutes lõugav halb vene estraad, igal sammul miilitsad. Selline oli esmamulje Tiraspolist. Kesklinna kvartal on natukene üles löödud, äärelinn on nagu Kohtla-Järve 1979. aastal.

9. mai sündmused

9. mai sündmused algasid kell 10 hommikul. Ilm on külm ja vihmane. Pea tund varem saabub hotelli „Rossija“ ette must džiip Toyota Land Cruiser. Sellest astuvad välja kaks mustades ülikondades meest. Tagaistmel on näha suur kimp punaseid nelke. Hoolikalt sätivad nad omale rinda suure koloraado lindi. Seejärel siirduvad nad hommikusöögipuhveti privaatruumidesse. Tähelepanelik jälgija märkab, et mehed võtavad korraliku klaasitäie klõmaka viina ja heeringaampsu. Ilmselt on tegu ülemustega.

Lapsed paraadil Foto: Toomas Kümmel