FOTOD Ott Kiivikase noorem tütar lõpetas Hispaanias gümnaasiumi: uued väljakutsed ootavad ees!

«Kallis Emilia! Üks oluline etapp on taaskord läbi. Gümnaasiumiga oleme saanud ühele poole! Uued väljakutsed ootavad ees ja kindlasti saad ka nendega kenasti hakkama,» kirjutab Kiivikas ühismeediasse tehtud postituses ja lisab: «Meie igal juhul oleme sellel teekonnal sulle toeks!»

Kui Amanilt Instagramis uuriti, mida Emilia seal teeb, vastas neiu enda jälgijatele: «Emmi kolis oma emaga juba aastaid tagasi sinna ja sel suvel lõpetas põhikooli ja jätkab õppimist gümnaasiumis. Meie suur pluss on see, et vähemalt kaks korda aastas käib ta Eestis, ja samamoodi käime meie paar korda aastas Hispaanias näiteks võistlustel.»