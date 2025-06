Hiljutise Briti lühikese kuumalaine ajal, mil 1. mail mõõdeti Londonis 29,3 kraadi Celsiuse järgi, on hakanud populaarsust koguma veebirakendus nimega Sunseekr .

«Ma ei ole kindel, kas te olete teadlikud, aga Briti päikesepaiste on metsikult juhuslik ja ennekuulmatult ebausaldusväärne. Ühel hetkel on nokamüts kindlalt peas ja päikeseprillid ees, aga järgmisel hetkel pole päikest absoluutselt kuskil näha,» kirjeldas Londonis elav ajakirjanik Katie ja lisas, et rakendus säästab paljude inimeste närve. «Linna peal ringi tatsamiseks ja õige koha leidmiseks läheb teinekord terve õhtu ja kui leiamegi koha, pole enam terrassil päikest,» ütles naine.