MIS TOIMUB? TV3 tõlkeäpardused ajavad filmisõpru tagajalgadele: ma arvasin, et telekas on katki

Paljud televaatajad on avaldanud pahameelt TV3 kanalil näidatavate filmide üle, kus eestikeelne pealelugemine ja ekraanil kuvatavad subtiitrid ei lähe omavahel kokku: «See on nii halb, et isegi laps ei tahtnud seda vaadata.» TV3: «Vabandame, kui see häiris meie vaatajaid.»