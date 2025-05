KES KROONITAKSE TŠEMPIONIKS? «15 küsimust»​ paneb kevadhooajale punkti: laua taha tulevad läbi hooaegade edukaimad mängijad

Tugevaimad mälumängijad naasevad stuudiosse, et selgitada välja parimatest parim – igaühel neist on ette näidata muljetavaldav võiduseeria ja isikupärane mängustiil.

Endine vallavanem Siim Avi , kel kirjas 15 järjestikust võitu, usub, et mälumäng hoiab vaimu värskena: «Kui pidevalt võistled, üllatab aju vahel ennastki.»

Reili Tamm , kes võitis kümme saadet järjest, peab enda tugevuseks laia kultuurihuvi: «Filmid, kirjandus, muusika, natuke sporti ja kõik, mis kuskilt külge jäänud – see aitab üllatavalt palju.»

Näitleja Veljo Reinik , kelle kontol on seitse võitu, tunnistab: »Sain enesekindlust juurde – nüüd võin ausalt öelda, et ega ma vist päris hämar ei olegi.»

Samuti seitsme võiduni jõudnud Marko Mitt ütleb: «See oli tore üllatus ja kindlasti omal moel ka juhus, et nii läks. «Tema huvi telemälumängude vastu on olnud pikaajaline ja lõpuks tõi see kaasa ka märkimisväärse tulemuse.»