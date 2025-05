Soomlane nägi kopteritragöödiat oma koduaiast: üks helikopteritest tegi järsu pöörde ja põrkas teisega kokku

Eura vallas elav Antti Marjanen nägi viie hukkunuga lõppenud kohutavat kopteritragöödiat pealt oma koduaiast. Soome väljaandele Iltalehti antud intervjuus räägib ta sellest, kuidas ta laupäeva lõunal oma aias toimetades silmas kahte tumedat helikopterit taevas. Esmalt arvas ta, et tegemist on sõjaväe õppustega. «​Üks helikopteritest tegi järsu pöörde. Arvasin, et ta annab teed teisele helikopterile, kuid seda ei juhtunud ja see põrkas hoopiski teisega kokku,» räägib ta.