ELU25 Juku-Kalle Raid: kuidas nats Alfred Rosenberg Tallinnas kodus käis ja peale surmagi siin skandaali põhjustas

Miks me sellest räägime?

Võibolla polekski üldse tähtis, kus see natsist Rosenbergi-onu siis titena aega veetis, aga kunagi sundis teemale pilku peale heitma tõsiasi, et Eestis oli (ja on puhuti tänaseni) tähistatud isegi iga viimase kui kümnendajärgulise kommunisti elukoht.