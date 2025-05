LUGEJA FOTOD Tallinna linnahalli juures jalutanud mees: mind tabas seda autot nähes tohutu kurbus

Elu24 toimetusega fotosid jaganud lugeja ütleb, et Tallinna linnahalli juures valitses pühapäeva lõunal nukker tühjus. «Linnahalli katusel võis näha samasugust kopterit, mis eile siitsamast õhku tõusis ja Soomes alla kukkus. Samuti parkis seal must Mercedes. Mind tabas seda autot nähes tohutu kurbus,» ütleb linnahalli juurest möödunud mees. «Kas see auto võis olla Oleg Sõnajala oma?» küsib ta. «Alles eile sõitis ta oma autoga siia ja täna inimest enam polegi,» tõdeb ta kurvalt.