Oleg Sõnajalaga tunamullu kihlunud Catherine Raudvere traagilisel kopterilennul ei viibinud

Oleg Sõnajalaga 2023. aastal kihlunud Catherine Raudvere on elu ja tervise juures. Catherine'i isa sõnas toimetusele, et tema tütar traagilise kopteriõnnetuse ajal pardal ei viibinud.

«Kui minu elus on uuesti õnn naeratanud ja päike pilve tagant välja tulnud, las ma siis tunnen seda rõõmu,» sõnas ärimees Elu24-le aastal 2022, kui kinnitas enda suhet Catherine’iga, tuuleettevõtja Harry Raudvere tütrega.

Unistuste mees

«Iga eduka mehe taga on tark naine,» sõnas Oleg Sõnajalg möödunud aasta suvel Aidu tuulepargi avamisel, kui tänas suure roosisülemiga oma noort kallimat Catherine Raudveret , et naine on talle nii palju toeks olnud.