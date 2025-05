Helikopteri fanaatik Raivo Hein Soomes juhtunust: mootoririkke tõttu juhtub nii traagilisi õnnetusi harva

Investor Raivo Hein kirjutas oma Facebookis, et ka temaga on pärast õnnetust ühendust võetud ning uuritud, kas mees on ikka elus. Hein nendib, et vaatamata kuulujuttudele on ta täitsa tervise juures. «​Hoopiski kuskil välismaal ringi liikumas, mitte lendamas,»​ kirjutab Hein Facebookis ning jagab fotot oma kopterist.

«​Aga õnnetus on traagiline ja minu lähedased tuttavad ja sõbrad on sellega seotud,»​ tõdeb ta viimaks.​

Elu24 toimetusel õnnestus umbes kella 17.30 paiku vestelda Oleg Sõnajalalähedastega, kes said ise mõned hetked varem teada, et Oleg Sõnajalg on kopteriõnnetuses hukkunud. Elu24 toimetus avaldab Sõnajalgade perekonnale kaastunnet. Rohkem infot annab Soome politsei väidetavalt kell 18 pressikonverentsil.

Elu24-le laekunud info põhjal ei tea ka Sõnajalgade lähedased hetkel, mis täpselt Soomes juhtus. Lähedaste sõnul teavitab Soome politsei avalikkust ja perekonda täna kella 18 ajal.

Politsei teavitas läheasi laupäeva õhtul alles pärast kella viite. Teadaolevalt on Oleg Sõnajalg ja Priit Jaagant väga ammused head sõbrad.

«Helikopteriõnnetused juhtuvad tavaliselt inimtekkelise vea tõttu»

Elu24 toimetusel õnnestus telefoni teel hetkel välismaal viibiva Heinaga vestelda, kes ütles esmalt, et muud infot kui ajakirjanduses avaldatud, tal hetkel ei ole. Kuna helikopteriomanikke on Eestis väga vähe, siis mainis ta, et oli ajakirjanduses mainitud inimestega isiklikult tuttav.