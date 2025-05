Oleg Gross kopteriõnnetusest: mina olen elus, aga õnnetusse sattunud Oleg Sõnajalg ei pruugi olla

Laupäeval levis uudis, et Soomes kukkusid alla kaks kopterit, millest ühes oli ärimees Priit Jaagant ja teises Oleg Gross. Selgub, et eksiti nimedega ning kopteris viibis hoopis Oleg Sõnajalg. Oleg Gross kinnitas telefoni teel, et tema on elus, kuid asja detaile teades ei julgenud ta öelda, kas Oleg Sõnajalg sellest eluga pääses.