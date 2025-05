TÄIESTI LAVAINIMENE! Häälesaates osalenud Kevin tegi saatejuht Evelin Võigemastile huvitava komplimendi

Mikroinvestori nime kandva Kevin Looritsa kohta arvasid Mart Juur ja Piret Laos alguses, et tegemist on julge tantsijaga, kuid pigem mitte lauljaga. «Aga kui ta laulab, siis ma küll ei tea, miks me ei ole sellist häält juba varem kuulnud, see on üliäge hääl. Aga ma arvan, et see ei ole tema hääl,» sõnas Piret pärast suuliigutamise vooru. Samuti arvas Korea, et Kevin ei laula ehk on saatesse tulnud teesklejana.