KORRALIK PULL! Häälesaates osalenud Gunnar ajas inimesed oma olematu lauluoskusega naerma

Nimi Malemängia peab «Ma näen su häält» saates osalenud Gunnar Peebu puhul pooleldi paika – ta mängib küll malet, aga vaid vahel sõpradega, mitte regulaarselt ega profina. Pärast humoorikat duetti An-Marleniga laulust «Külm» ilmus ekraanile info Gunnari kohta, et kui ta kunagi karaoket laulda üritas, lõppes see paraku sellega, et saal läks tema laulmise ajal tühjaks. Gunnari suureks hobiks on motokross ning igapäevaleiba teenib ta tehases töötades.