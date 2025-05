TOHOH! «Torkab selgelt silma!» Kihlveokontor ennustab Tommy Cashile kõrget kohta

Rootsi loo võidukoefitsient on 1,98. Sellega edestab Rootsi selgelt teisel kohal olevat Austria artisti JJ lugu «Wasted Love», mille koefitsient on 4,4 ja Prantsusmaa artisti Louane’i lugu «Maman» koefitsiendiga 5,5.

Eesti esitajat Tommy Cashi looga «Espresso Macchiato» näevad panustajad praegu kaheksandal kohal koefitsiendiga 36,0, kuid Epicbeti Eesti turundusjuht Märt Iitali sõnul on võimalus tõusta ka viie parima sekka.

«Tommy Cash torkab oma loo ja selle esitusega teiste seast selgelt silma ja tema etteasted on läinud järjest paremaks. Praegune kaheksas koht on esiviisikule piisavalt lähedal, et lõpphääletusel sinna jõuda,» märkis Iital.