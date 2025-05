HUMOORIKAS VIDEO Henry Sildaru tõmbas väikevennale Tommy Cashi rüü selga: sinu geniaalsusele on raske mitte kaasa elada

Sportlane Henry Sildaru tegi Eurovisooni finaali eel Facebooki armsa postituse koos lõbusa videoga. Nooruk muidu kohvi ei joo, ent Tommy Cashi lugu «Espresso macchiato» on nii kaasahaarav, et pidi koos pisivennaga siiski naermaajava video üles filmima.

«Iga kord, kui arvad, et oled näinud midagi uut ja väga julget, siis Tommy näitab, kuidas saab teha veelgi lihtsamalt ja mõjuvamalt,» kirjutab noormees enda postituses.