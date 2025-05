TOMMY CASH TOOB VÕIDU KOJU? Mainekas väljaanne ennustab Eestile Eurovisioonil suurt edu: lool on haarav refrään ja imeline jalgu võbistav tants

Väljaande The Times sõnul on ​Tommy Cashil​ suur võimalus panna lauluvõistlus kinni!



Nimelt on mehel suurepärane lavaline kohalolu, mis viib lati täiesti uuele tasemele. Lugu «Espresso macchiato» on tempokas ja kaasahaarav, pakkudes kuulajale meeldejäävat refrääni ja tantsulisust. Muusik juba oskab rahva käima tõmmata.