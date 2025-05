«SEE ON ALATU!» Tartu Aparaaditehasest pandi pihta loomade annetusrahade kast, politsei ei ole pikanäpumeest veel tabanud!

«Nad vaatasid läbi oma turvakaamerate salvestused ja nägid, et see juhtus 7. mai õhtul kella 22 ajal, kui fuajeesse sisenes meesterahvas, kes kõigepealt uuris annetuskasti, küsis seejärel kõrvalasuvast restoranist WC võtme ja tassis annetuskasti tualettruumi, kus ta selle siis ilmselt lahti kangutas ja raha endale võttis,» räägib ta veel kord.

«Aga selline tegu on äärmiselt alatu ja mõistusevastane. Hoolivad loomasõbrad on panustanud abitute tööstusfarmides kannatavate loomade toetuseks ja keegi arvab, et ta võib selle rahaga lihtsalt minema jalutada. Tohutult kurb,»​ nendib ta, lisades, et see on esmakordne ja ka loodetavasti viimane säärane juhtum.