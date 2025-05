ELU24 BASELIS Eurovisiooni finaali esimene läbimäng on tehtud - mida oodata Tommy etteastest?

Reede pärastlõunal toimus Baselis St. Jakobshalle areenil esimene Eurovisiooni finaali suur proov kõigi finalistidega.

Ehkki kõik andsid juba päeval endast maksimumi, siis just tänaõhtune proov on eriti oluline ja võib juba määrata võitja - tegu on žüriiprooviga, mille järgi panevad punktid kõigi riikide žüriid. Võitja otsustatakse rahva- ja žüriihäälte koosmõjul - pooled häältest rahvalt, pooled žüriilt.

Sõu algab trofeenaljadega eelmise aasta apsaka üle ja ega tegelikult kaua ootama ei pea - juba kolmandana astub lavale Tommy. Kui esimesena kütab rahva kuumaks noor Norra kutt, siis teisena on tema järel Luksemburgi nukuke. Ja seejärel meie Tommy, kelle lavasõud paraku pidin istekoha tõttu vaatama suures osas posti tagant, õnneks telepildis on kõik ilusti näha.

Lavasõu täpselt samasugune, mis ka poolfinaalis, seega selles osas muudatusi pole. Proovis tehtud etteaste lõpus tänas Tommy kõiki saalisolijaid aga kirglikult ja kindlasti ootab juba, et oma käreda häälega tänu ka kõigile maailma televaatajatele anda.

Pärast Tommy astub aga lavale Iisrael, riigi osalemine lauluvõistlusel on tekitanud palju kõneainet ja proteste. Igatahes teeb Iisraeli esindav Yuval Raphael laval äärmiselt tugeva vokaalse esituse, mis on kindlasti väga meeldejääv, meeldib see siis või mitte.

On see kolmandana lavale lavale astumine siis hea või halb? Loe, kuidas on läinud möödunud aastatel kolmandana finaalis esinenud riikidel.

Hea uudis on aga see, et nagu ikka, siis hääletamine avatakse juba sõu alguses, mis tähendab, et ehk haaravad paljud eurooplased juba «Espresso Macchiato» esimesi noote kuuldes telefonid kätte.

Kui Tommy proov möödus ilusti, siis paraku pidi Soomet esindav Erika Vikman oma etteastet kordama.