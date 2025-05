INTERVJUU Vähi ja insuldi üle elanud Andres Oja kibeleb teatrisse tagasi: on olnud natuke hirmu, mis edasi saab

2008. aastal lavaka 23. lennu lõpetanud Andres Oja on töötanud varem viis aastat Ugala Teatris ning maitsnud seejärel vabakutselise leiba. 2022. aastal tabasid teda ootamatute hoopidena nii vähk kui insult, mille tõttu ei ole ta ligi kolm aastat näidelda saanud. Ta kibeleb teatrilavale tagasi ning ütleb, et vaid mõned füüsilised piirangud võivad talle teatud rollide puhul takistuseks saada. Andres sõnab, et teatud mõttes oli haigus isegi tema abikaasale raskem kui talle endale. Hiljuti pojaga mandlilõikuse tõttu haiglapalatis veetmine ei toonud Andresele hoolimata karmidest kogemustest vastikuid tundeid tagasi.