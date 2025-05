Tervisekassa nimel esinenud kelmid üritasid Olav Osolini pettusesse meelitada: uskusin seda, kuni jutt jõudis Smart-IDni

«Täna veendusin ise, kui heale tasemele on jõudnud petised»

«Kõne sain tervisekassast, väga viisakas noormees, laitmatu eesti keel. Uuris, kas ma olen Olav Osolin ja luges ette mu isikukoodi,» kirjeldas Osolin ühismeediasse tehtud postituses. «Sain teada, et tervisekassa on jätnud mulle arvutisüsteemi vea tõttu 2024. aastal maksmata 89 eurot ning nüüd aetakse see asi korda. Ma ütlesin, et väga vahva – maksku aga,» ütles Osolin ja arvas, et tegu on tavapärase tervisekassast tuleva kõnega.

«Selle peale küsiti mult, kas ma tahan, et see summa kantakse hambaravi eest tasumiseks või ravimite hinna korvamiseks. Ma valisin viimase variandi,» sõnas Osolin. Selle peale teatas helistaja, et formaalsuse huvides tuleb Osolinil tuvastada end isikutuvastuseks mõeldud rakenduste Smart-ID või mobiil-ID kaudu. «Sinnamaani, kus jutt jõudis Smart-IDni, olin ma valmis uskuma, et ma räägin tervisekassa ametnikuga,» ütles Osolin ja mõistis, et tegemist võib olla petturiga, mille peale soovitas helistajal tervisekassa ametliku veebilehe kaudu edasi suhelda.

«Tema suhtlusstiil oli väga asjalik ning eks omajagu mängis kaasa ka laitmatu eesti keel,» kirjeldas Osolin, mille peale tekkis küsimus: kas tegemist võis olla AI loodud kõnega?