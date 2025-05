«Algas minu elu suurim võitlus.» 47-aastane Mirjam vajab käärsoole pahaloomulise kasvaja tõttu heade inimeste abi

«Minu lähedased on väga tänulikud, et vähiravifond Kingitud Elu on otsustanud minu ravi toetada. Mu lapsed on küll täiskasvanud, aga ometi olen ma neile siiani emme. Nad veel ei kujuta ette, et mind ei ole enam nende jaoks olemas. Mu ema on kaotanud samale haigusele oma abikaasa ja nüüd minu haigust uuesti läbi elada on olnud talle väga raske. Mu elukaaslane on kaotanud ühe oma elukaaslase ja kartus teist kaotada on mõjunud talle rusuvalt. Ometi on nad kõik minu kõrval, minu eest hoolitsenud, kui ma ise ei saa või ei jaksa. Nad ei kurda, aga ma näen, kuidas nemad kannatavad, kuna mina kannatan.»