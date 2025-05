Sel korral valis Tommy endale jalga viigipüksid ja armsa, lapsemeelse kampsuni, mis oma pehmuse ja lihtsusega tekitas tugeva kontrasti mehe tavapärase provokatiivse lavastiiliga. Mehe riietust täiendas vahva aksessuaar – kilekott!



Kilekott ei olnud aga tühi. Näiteks leidus koti sees üks banaan, mille ta kinkis teda intervjueerinud mehele.



«Mis sul seal koti sees on?» küsis saatejuht uudishimulikult samal ajal, kui eurolaulik koti seest puuvilja välja võttis.



«See banaan on sulle! See on minu hotellitoast pärit ja päris,» vastab muusik kelmikalt, lisades, et puuviljal on tema energia.



Loomulikult võttis saatejuht banaani rõõmsalt vastu, sõnades, et ta tunneb juba selle ilusa banaani energiat.​