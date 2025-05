USKUMATU! Fordi autotehase töötaja pani tööandja tagant korraliku summa tuuri

Fordi tehas. Pilt on illustreeriv.

Isa ja tema kaks poega pidasid USAs salajast auto varuosade äri. Mais leidis see aga kiire lõpu, sest Ford avastas lõpuks, et suur osa toodangust on kaduma läinud. Kuidas õnnestus ühel perekonnal suursuguse ettevõtte tagant varastada kahe aasta jooksul miljonite dollarite väärtuses varuosi?