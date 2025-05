USA president Donald Trump võttis 13. mail 2025 Saudi Araabias kroonprints Mohammed bin Salmaniga kohtumisel kohvitassi vastu, kuid ei joonud sellest. Arvatakse, et Saudi Araabia telekanal Al-Arabiya töötles hiljem kaadrit, et näidata Trumpi kohvi joomas. Saudi Araabia jaoks on see solvang, kui pakutud kohvi ei jooda.

Foto: Kuvatõmmis/Youtube