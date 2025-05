Vanilla Ninja endine liige Triinu Kivilaan elust Baselis: palgad on siin muinasjutulised, aga maksud samuti

Triinu Kivilaan elab Baselis – linnas, mille praegu on vallutanud Eurovisiooni melu. 36-aastane Kivilaan rääkis ETV saatele «Ringvaade», et on elanud selles linnas juba 16 aastat. Esmane kokkupuude linnaga oli Triinul Vanilla Ninja aegadel. «Meie käisime siin šoppamas oma photoshootingute jaoks, kui oli meiki või muud vaja,» meenutab lauljanna.