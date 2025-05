«​Olen sellises maailmas, kus kallatakse mind üle süüdistustega, mis on puhas vale,» kirjutab muusik Karl Madis ühismeedias pärast seda, kui blogija Mallukas tõi avalikkuse ette tema kuue aasta taguse kirjavahetuse toona 15-aastase neiuga. Nüüd teatab muusik, et on ühendust võtnud tippadvokaadiga.