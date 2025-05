Hooaja viimane saade toob üllatuse: Piret Laos naaseb ekraanile saates «Ma näen su häält»!

Piret on seni jälginud mängu kõrvalt. Nüüd saab ta lõpuks ise kogeda, kui lihtne või keeruline on tegelikult ära tunda, kes laval päriselt laulab ja kes ainult teeskleb.

«Ma olen päris esimest korda siin toolis. Siia sõites mõtlesin, kuidas see küll nii läks. Ma poleks arvanud, et hakkan kunagi selles rollis kaasa tegema,» naeris Piret ja tunnistas, et kodus televiisori ees tundub kõik märksa lihtsam. «See on nagu «Kuldvillak». Kodus tead kõiki vastuseid, aga saates olles on hoopis teine tunne. Täna saan lõpuks proovida, kas siin on sama lihtne kui kodus.»