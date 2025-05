Ajakirjanik Kristi Pärn-Valdoja käis esimesel Itaalia Paavsti pressikonverentsil: noormees minu kõrval magas tund aega

«Ringvaates» oli külas ajakirja «Säde» peatoimetaja Kristi Pärn-Valdoja, kes kohtus juhuslikult Itaalias, Vatikanis uue paavsti Leo XIV-ga.

«Otsest sõnumit paavstil polnud. Ta tänas ajakirjanike ja natuke manitses meid, et ajakirjanikud ei peaks kasutama sõnu kui relvi ja algatama oma sõnadega sõda,» rääkis naine, lisades, et paavstil on hea huumorimeel ning ta on õnnelik, et sai sellisest ajaloolisest hetkest osa.