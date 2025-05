ELU25 Aarne Seppel: Riigikogu peletas Eestist tiblade haisu vähemaks

Täna saadeti Moskva kirikut puudutav seadus (mille president tagasi lükkas) juriidilisse parandustöökotta. Ent seadus tuleb. Laulva revolutsiooni tipphetkil oli enamikul eestlastel lisaks soovile maitsta kartulikoori ning muude argimurede kõrval vaid paar suuremat soovi. Muidugi tahtsime, et Eesti taastaks iseseisvuse, aga lisaks unistasime sellest, et saaksime vabalt reisida, et poodides oleks kaupa – ka sellist, mida sai näha MTV 3 reklaamides – ning lõpuks, et tiblad Eestist ära läheksid. Postimehe toimetaja Aarne Seppel usub, et olukord ongi muutunud mõnusamaks.​