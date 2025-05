Tänavuse Eurovisiooni esimese poolfinaali eelõhtul vallandus sotsiaalmeedias poliitiline skandaal, mille keskmesse sattus Eesti esindaja Tommy Cash. Ukraina Telegrami kanal UA War Infographics, mis on tuntud oma sõjateemaliste visuaalide poolest, avaldas üleskutse mitte hääletada mitme riigi esindajate poolt, väites, et neil on sidemed Venemaaga.​