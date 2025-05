PÕRANDAALUNE ÄRI Facebooki gruppides käib vilgas Ozempicu müük: ametkondadeni on jõudnud mitmeid vihjeid

Viimastel aastatel on kasvanud järsult nõudlus ravimite vastu, mis aitavad kaalu langetada. Üks sääraseid ravimeid on tänaseks kurikuulsaks saanud Ozempic, mis oli küll esialgu mõeldud diabeedi raviks, ent kuna see vähendab ka söögiisu, on see saanud maailmas väga populaarseks ka kehakaaluga kimpus olijate seas.