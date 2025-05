700 000 EUROT Eesti uhkeim mõis on endiselt müügis

Varakeskus.ee lehel kestab kuni neljapäeva lõunani Maardu mõisakompleksi oksjon. Harjumaal Jõelähtme vallas asuva hästi säilinud mõisa alghind on 700 000 eurot. Varasemalt oli alghind 1 050 000 eurot.

Peamaja on ehitatud barokkstiilis ning sisekujundus on sellele stiilile vastav. Kaunis mööbel jääb hoonesse, lubades uuel omanikul sündmuste korraldamisega või eluga mõisas pärast võtmete kättesaamist jätkata.

Krundi pind on 54 500 ruutmeetrit. Eluhoone seisukord keskmine. Objektil on puurkaev, elektriküte, valvesüsteem, kelder/panipaik ja kõrvalhoone.

Müügil on kaks katastritunnust – Mõisa tee 7 ja Mõisa park.

Oksjon lõpeb 15.05.2025 kell 14:00.

Kõrvalhoone on välja ehitamata ja sinna on võimalik soovi korral luua majutusvõimalus.

Mõisahoone juurde kuulub kaunis mõisapark. Peahoone ja tall, samuti aed koos piirdemüüriga on riikliku kaitse all kohaliku tähtsusega arhitektuurimälestisena, park on lisaks arvel ka kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektina. Rohkem infot leiab SIIN.

Huvi korral saab ühendust võtta aadressil info@varakeskus.ee või telefonil +372 503 1481.

Maardu mõis Foto: Eero Vabamaegi

Eesti Pank: huvilisi on olnud

Kas selle oksjoniga leiab mõis omale lõpuks uue omaniku? Maardu mõisa praeguseks omanikuks oleva Eesti Panga esindaja ütleb, et kliendipäevade raames on Maardu mõisa külastanud kaheksa huvilist, kuid raske on ette prognoosida, milline saab olema seekord reaalne ostuhuvi.