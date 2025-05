VIDEOD «Saksamaa kuningas» vahistati ja ta «riik» keelustati

Saksamaal korraldas politsei mitmel liidumaal haaranguid liikumise vastu, mis on vastuolus demokraatia ja õigusriigi põhimõtetega. Saksamaa siseministeerium teatas samas, et on keelustanud Köningsreich Deutschland (Saksamaa Kuningriik – toim) nimelise liikumise tegevuse.