KES NAD ON? Eesti Laulu poolfinalist, patsist tõmbamine ja poevargused: Eesti politsei poolt tagaotsitavaks kuulutatud naised

Eestis on palju inimesi, kes on maha saanud mõne kuriteoga, mida politsei uurib või mis on lausa kohtuniku juurest läbi käinud, kuid keda ei ole, on süü- või kahtlusalune. Need inimesed peidavad end kuskil, lootes, et aja möödudes nad unustatakse ja nad saavad enda karistusest pääseda. Aga politsei otsib neid jätkuvalt.