«Antud kohvijook on juba mõned kuud olnud suurema tähelepanu all igas kohvikus,» kirjutab statistikaamet. «Nõnda vaatasime ka meie, kuidas saaks statistiliselt seda jooki valmistada. Eelmisel aastal eksporditi Eestist ligi 656,4 tonni röstitud kohvi. Kuigi espresso macchiato peale käib vaid lusikatäis piimavahtu, siis piima eksporditi möödunud aastal kõvasti rohkem – täpsemalt 235 000 tonni, millest enamik (ehk 234 000 tonni) on Eesti päritolu,» seisab postituses.

Espresso macchiato on kohvijook, mis on kooslus klassikalisest espressost ja piimavahust. See on valmistatud samamoodi kui cappuccino, kuid kasutatud on väiksemaid koguseid. Espresso macchiato puhul on espressole lisatud ca üks supilusikas piimavahtu. Itaalia keeles tähendab macchiato «plekiline» või «laiguline».

Nimetud kohvijoogi kuulsaks laulmist jätkab Tommy Cash oma samanimelise lauluga Eurovisioonil.