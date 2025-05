Tommy Cash jagas pärast Eurovisiooni finaali jõudmist, et ehkki laval miljonite televaatajate ees esinedes tabas teda rahu, siis paariks sekundiks kadus laval olles tema kõrvamonitorist heli. «Kaheks või kolmeks sekundiks. Ma olin nagu… oh my god, mis just juhtus. Aga kõik läks hästi ja heli tuli tagasi.»